Distrutta la sedia contro la violenza. La adottano i ragazzi dell’Ipsia

Ieri, l’ultimo sfregio a Cernusco sul 25 Novembre ha fatto calare un velo di tristezza in città: i vandali hanno distrutto larossa che doveva essere inaugurata stamattina alle 10. Un’opera della cooperativa sociale Il Germoglio, che ha riunito scuole e associazioni ciascuno con un il proprio contributo, arricchito, secondo il programma, da storie di donne. La cerimonia al Parco Trabattoni si terrà ugualmente. Il tempo di fare i conti con gli effetti del raid, ed è scattata la corsa per non piegarsi a chi ha distrutto un simbolo della battaglia, ma non ha certo scalfito la volontà di riflettere sul fenomeno. Del caso si occupano i carabinieri, al Parco, teatro dell’incursione, ci sono telecamere che potrebbero aver catturato la sequenza e qualche particolare per risalire agli autori del gesto.