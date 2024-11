Quifinanza.it - Difesa, lo Stato italiano controlla il 59% dei ricavi delle aziende: in vetta i big player

In Italia l’industria dellarappresenta un’importante risorsa per loin quanto da questo settore dipendono ingenti somme per le casse del Paese. Il controllo statale totale attuato sulle realtà economiche è pari al 59,3%. È questo il quadro offerto dall’ultimo studio di settore pubblicato da Mediobanca che divide gli operatori (le) dellain più segmenti di grandezza per rendere più agevole la comprensione dei dati. Ci sono big, Leonardo e Fincantieri, cui si affiancano una serie di realtà di minore dimensione e decisamente più specializzate nella produzione di singoli apparati o sottosistemi, così come altre piccole medie imprese in fase di sviluppo.LedellaitalianaCosì come riferito da Mediobanca nel suo studio sul settore della, in Italia il comparto è estremamente sviluppato e diversificato, tanto al suo interno possono essere catalogate una serie di realtà in base alla loro dimensione e importanza.