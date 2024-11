Quotidiano.net - Destinazione università: fino a martedì 17 dicembre aperte le selezioni per la nuova edizione del progetto Me.Mo. Merito e Mobilità Sociale

Pisa, 25 novembre 2024 – E’ aperta17la selezione per ladelMe.Mo., promosso dalla Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa e realizzato in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione e del. Intanto per mercoledì 27 novembre alle 15.00 è in programma una presentazione online dedicata ai docenti, per illustrare i dettagli dele le modalità di partecipazione. IlMe.Mo. è pensato per studentesse e studenti delle scuole superiori che, pur dimostrando talento e impegno, si trovano in contesti sociali ed economici fragili. L’obiettivo è fornire loro gli strumenti per scegliere il percorso universitario più adatto, incoraggiandoli a seguire le proprie ambizioni accademiche e professionali. Laselezione coinvolge 360 tra studentesse e studenti e rientra nel PNRR, grazie al protocollo firmato con il Ministero dell’Istruzione del