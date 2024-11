Thesocialpost.it - Da dilettanti a professionisti… del tornaconto personale: la parabola dei 5stelle

Leggi su Thesocialpost.it

Alla fine idiventano come tutti gli altri. Dovevano servire il popolo a tempo, dovevano essere diversi, dovevano scardinare come una scatoletta di tonno il vecchio sistema dei professionisti della politica: alla fine il tonno della scatoletta era buono, era un tonno rosso, e se lo vogliono mangiare pure loro. Per quanto? E chi lo sa?L’arruolamento tra i professionisti deiera il dogma di Grillo e Casaleggio, per portare novità ed energie nuove, per non sclerotizzare i temi e le persone, per rendere appetibile la partecipazione per tutti. Uno vale uno era il mantra, oggi qualcuno vale di più. Ovviamente tutto questo è umano, ed era prevedibile da tutti, tranne dai grillini che arrivarono ad un passo dal cielo nel 2018. È un sentimento umano che assaggiando ruoli, poteri, funzioni, ci si attacchi, non si voglia rinunciare per tornare, sempre che sia possibile.