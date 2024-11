Gaeta.it - Cisterna Volley in forma: terza vittoria consecutiva contro Grottazzolina

Facebook WhatsAppTwitter Ilcontinua a sorprendere gli appassionati di pallavolo, conquistando ladi seguito nel campionato di serie A. La squadra, guidata dall’allenatore Guillermo Falasca, ha affrontato la Yuasa Batteryin una partita intensa, disputata al PalaSavelli, chiudendo il match in quattro set. Con questa, ilsi posiziona al settimo posto della classifica, accumulando 12 punti, e si prepara ad affrontare una pausa strategica nel prossimo weekend.L’analisi della partita: gli uomini chiaveNella sfida, Jordi Ramon si è eretto a protagonista indiscusso, firmando ben 23 punti, un risultato notevole che evidenzia la sua efficacia in attacco con un 58%. Oltre ai punti, ha contribuito in modo significativo al punteggio finale con 2 muri e 2 ace.