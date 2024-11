Anteprima24.it - CIPSI, Violenza sulle donne: La voce di sette protagoniste

Tempo di lettura: 4 minutiIn occasione della Giornata mondiale per l’eliminazione dellacontro le, Solidarietà e Cooperazionesostiene le dichiarazioni di alcune, con cui collabora ogni giorno per appoggiare levittime di ogni tipo di. Basta allacontro le!Patrizia Sentinelli, ex viceministra agli Affari Esteri e ora presidente di Altramente – Scuola per tutti (ente di accoglienza nel Servizio Civile Universale), dichiara: “Non abbiamo finito di lottare e lotteremo. Ancora inquiete siamo in piazza contro laalle. Lesono vittime, ma anchedella loro vita. Saremo in piazza contro tutte le violenze verso di loro in ogni paese del mondo, in ogni campo. Vogliamo nuova aria per respirare e aprire al desiderio di ognuna di noi, una cultura capace di contrastare patriarcato e discriminazioni di genere, spazi comuni da abitare per far germogliare relazioni, servizi da utilizzare, rinnovati dispositivi per fare affermare giustizia sociale e agire in libertà pratiche di partecipazione”.