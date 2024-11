Isaechia.it - Chiara Ferragni innamoratissima di Giovanni Tronchetti Provera: arriva la reazione di Fedez

Leggi su Isaechia.it

non si nascondono più.Dopo le paparazzate pubblicate dal settimanale Chi, ci ha pensato Rino Barillari, noto fotografo di tante celebrità della ‘dolce vita’ a immortalare la nuova coppia per le vie di Roma. Il servizio, pubblicato sulle pagine de Il Messaggero, ha fatto il giro del web in men che non si dica:Una passeggiata per i vicoli della Città Eterna, come una scena di un film girato nel set a cielo aperto più ripreso al mondo. Più che un pezzo di Dolce Vita un pezzo di vita dolce, come il gusto chesembra riassaporare, mentre è tenuta per mano da, dopo mesi decisamente turbolenti.Ecco quanto riportato sulle pagine del quotidiano:Laè a Roma con il suo nuovo fidanzato”, il tam tam parte subito, complice l’avvistamento dei due in un lussuoso hotel a cinque stelle nei pressi di via del Babuino, dovenon si è tirata indietro a qualche selfie con ammiratori nel dehors dell’albergo.