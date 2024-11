Cessate il fuoco in Libano il governo Netanyahu vota domani l’accordo | Tregua di 60 giorni

Leggi su Open.online

inè vicino ma non sarà finalizzato fino a che non saranno concordati tutti i dettagli: le discussioni continuano e dobbiamo portare avanti il lavoro». Non è ancora certo, ma la sensazione è che si sta avvicinando unilin. Le parole di John Kirby, portavoce del Consiglio per la sicurezza degli Stati Uniti, arrivano a commento delle notizie sulla presunta intesa raggiunta tra Tel Aviv e Hezbollah., 26 novembre, ildi Benjamindovrebbere ufficialmenteche prevederebbe unadi 60. Pare che, sempre, il presidente uscente americano Joe Biden e quello francese Emmanuel Macron siano pronti a fare un annuncio proprio riguardo aliltra Israele e Hezbollah ine nel nord dello Stato ebraico.