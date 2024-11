Carlo Conti con i Carabinieri 25 novembre | Non avere paura Non sei sola

Leggi su Corrieretoscano.it

FIRENZE –con i, 25: “Non. Non sei”25con inella campagna di comunicazione e sensibilizzazione per la giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donneIl presentatore toscano, prossimo conduttore del Festival di Sanremo 2025, nel video con l’Arma dei: “Non. Non sei. Chiama il 1522”.La campagna di comunicazione e responsabilizzazione con il video che vede testimonial, sottolineano i, “mira a rafforzare la consapevolezza e l’impegno sul delicato tema. Ogni giorno, l’istituzione è in prima linea nella lotta alla violenza contro le donne e le iniziative intraprese sono tutte accomunate dal dire fermamente “No!” a qualsiasi forma dicomportamento violento o discriminante – sia fisico che psicologico”.