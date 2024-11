Ilveggente.it - Camila Giorgi, indietro non si torna: porte sbarrate

non lo prende neanche in considerazione: argomento off-limits.“Da anni volevo smettere, è una vita pesante quella della tennista. Ho rimandato a lungo, poi, a maggio, una mattina ho deciso, l’ho detto a mio padre. Lui è stato felice, è sempre stato dalla mia parte”. Fu con queste parole che, nel mese di dicembre, ospite a Verissimo,motivò la sua improvvisa decisione di lasciare il mondo del tennis.non si(LaPresse) – Ilveggente.itUn addio del tutto inaspettato, se vogliamo, sebbene la stella di Macerata avesse già dato in passato, per la verità, qualche segnale di “insofferenza”. Non era più così continua già da tempo, ragion per cui sembrava evidente che non avesse più voglia e intenzione di immolare la sua vita allo sport come aveva fatto in passato.