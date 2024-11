Lettera43.it - Barclays pagherà una multa da 40 milioni di sterline per un accordo col Qatar del 2008

Sono passati 16 anni ma oradovrà pagare. La banca d’investimento inglese è stata condannata al pagamento di unada 40dia causa di unnon comunicato in maniera corretta. La trattativa in questione è quella cheha portato a termine con lo Stato delnele grazie alla quale ha evitato il fallimento. All’epoca l’tra la banca d’investimento e ilha consentito di raccogliere 11,8 miliardi di. Ma per l’Fca, la Financial Conduct Authority, cioè l’autorità di regolamentazione britannica, i termini dell’intesa non sono stati chiariti fino in fondo.Laoriginale era di 50E così nel 2022 la Fca ha chiesto una sanzione di 50di, poi ridotta a 40 (circa 48di euro). Laera scattata dopo anni di indagini portati avanti dall’autorità di regolamentazione britannica.