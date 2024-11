Gaeta.it - Amazon inaugura un hub innovativo a Vercelli per l’automazione degli imballaggi in Europa

Facebook WhatsAppTwitter L’Operations Innovation Lab dirappresenta un punto di riferimento pere la sostenibilitàin. Questa struttura si distingue come il primo centro del suo genere nel continente, dove vengono testati sistemi avanzati mirati alla riduzione dell’uso di materiali dio e alla promozione di pratiche ecologiche. L’iniziativa sottolinea l’importanza dell’Italia nel quadro delle innovazioni sostenibili di, inserendola in una rete di collaborazioni con enti pubblici e privati.L’importanza della visita ministeriale al hub diIl Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, Gilberto Pichetto Fratin, ha recentemente visitato l’Operations Innovation Lab di, evidenziando il valore di una sinergia tra il settore pubblico e quello privato per affrontare le sfide legate aglisostenibili.