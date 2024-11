Metropolitanmagazine.it - Alessandro Impagnatiello è stato condannato all’ergastolo per l’omicidio di Giulia Tramontano

È arrivata alle ore 12:38, dopo appena due ore di camera di consiglio, la sentenza di primo grado della Corte di assise di Milano, che ha. Il barman trentunenne era imputato perpluriaggravato della fidanzata, al settimo mese di gravidanza, uccisa la sera del 27 maggio 2023 a Senago, in provincia di Milano, con trentasette coltellate. I giudici hanno accolto la richiesta del pm Alessia Menegazzo e del procuratore Letizia Mannella, non riconoscendo alcuna attenuante. Esclusa unicamente l’aggravante dei futili motivi; confermate, invece, quelle della premeditazione, della crudeltà e del rapporto di convivenza. La Corte ha riconosciuto, inoltre, il concorso formale trae le altre due imputazioni di occultamento di cadavere e interruzione di gravidanza non consensuale, aggiungendoanche sette anni di reclusione per questi reati.