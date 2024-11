Alessandro Basciano arrestato | Fabrizio Corona accusa Verissimo e Mediaset

Leggi su Citypescara.com

Le accuse diAttraverso il suo profilo Instagram,ha lanciato pesanti critiche controe il programma, che ha ironicamente ribattezzato “Falsissimo”. Nel suo post, ha annunciato:“Visto chetacciono, domenica alle ore 16, in concomitanza con, andrò in onda con uno speciale sul casoe Codegoni su Falsissimo.it, la nuova e scintillante piattaforma di Dillingernews”.Non si è limitato a questo, aggiungendo:“Una vera e propria contro-puntata di quel format di cartapesta che ha scelto il silenzio nel momento meno opportuno. Scegliete pure voi cosa guardare.”Secondo, il talk show avrebbe il dovere di affrontare il delicato argomento, soprattutto considerando che in passato ha più volte ospitato sia Sophie Codegoni che, raccontando la loro storia d’amore.