Ilfattoquotidiano.it - Ak-47, mitragliette Uzi e proiettili in uso alla Nato: ecco l’arsenale trovato nel covo dell’ex leader della curva interista Andrea Beretta

A far di conto sono circa 400 idi vario calibro trovati nel capannone di via Comotti a Cambiago, in provincia di Milano. Capannone affittato in nero “a Cristian e”, stando agli atti del pm Paolo Storari esquadra Mobile, da (.) e nella disponibilità, per quel che si legge nei documenti,capoNord dell’Interoltreché di Cristian Ferrario, suo uomo di fiducia, nonché prestanome (indagato per questo nell’inchiesta Doppia), arrestato sabato perché accusatodetenzione di armi anche da guerra.Ferrario, a quanto si apprende, aveva nella sua disponibilità un appartamento intestato a una società riconducibile ache non risulta essere la nota We are Milano. Arrivati in casa, gli uominisquadra Mobile, come viene riferito al Fatto, avrebbero impiegato dieci minuti per individuare la chiave del capannone occultata nello stipite di una porta.