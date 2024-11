Anteprima24.it - 8000 litri di gasolio non a norma: sotto sequestro due distributori

Tempo di lettura: 2 minutiNei giorni scorsi è stata eseguita un’operazione congiunta tra l’Ufficio delle Dogane di Benevento ed il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Benevento, nel corso della quale sono statiposti a controllo duestradali di carburante per verificare la qualità del prodotto commercializzato e per riscontrare l’eventuale utilizzo di additivi non consentiti dalla legge.L’intervento è stato realizzato con squadre composte da funzionari dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e militari del Gruppo di Benevento incaricate di prelevare campioni di carburante che, grazie all’impiego del Laboratorio Mobile dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Napoli, sono riuscite ad appurare, in modo estemporaneo e direttamente in loco, le qualità chimiche dei prodotti petroliferi prelevati.