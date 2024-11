Dailymilan.it - Verso Slovan Bratislava-Milan, il Diavolo ritrova Juraj Kucka

Il ritroverà, che in passato ha vestito la maglia del, in occasione della sfida di Champions League contro lo Le strade di e il si incroceranno nuovamente almeno per una notte. Infatti, la formazione allenata da Paulo Fonseca affronterà lo in trasferta nella quarta giornata di Champions League. Squadra in cui gioca appunto il centrocampista slovacco classe 1987 con un passato in rossonero. Maglia con cui il giocatore ha disputato due stagioni – dal 2015 al 2017 – scendendo in campo per un totale di 67 presenze in cui ha realizzato cinque goal e sei assist. Ritorno da per in occasione di