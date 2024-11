Ilfattoquotidiano.it - Travaglio: “Non dobbiamo uscire dalla Nato, basta solo stare eretti. L’alleato sta in piedi, il servo a 90 gradi”. Frecciata a Meloni e Schlein

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

“È realistico pensare che l’Italia e l’Europa possano avere una posizione autonoma rispetto agli Usa? Sì, la postura delnon è la postura delsta in, ilsta a 90. Noi siamo da tre anni a 90. Non è cheo fare delle mattane,semplicementein posizione eretta”. Così il direttore del Fatto Quotidiano Marco, in un dibattito col giornalista Marcello Veneziani nella giornata finale dell’assemblea costituente del M5s, si pronuncia sulla politica estera che dovrebbe tenere l’Italia, spiegando: “Eppure, il nostro paese ha molto da insegnare. Nella Prima Repubblica, oltre a rubare, i democristiani e i socialisti avevano una politica estera infinitamente meno appiattita sugli americani. In questo senso, i Cinque Stelle non devono domandarsi chi sono perché lo sanno e dovrebbero essere un po’ più orgogliosi e un po’ più mnemonici”.