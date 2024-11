Gaeta.it - Tragico incidente stradale a Iglesias: due ragazzi minorenni perdono la vita

Facebook WhatsAppTwitter Un importanteha scosso la cittadina dinella notte tra ieri e oggi. Due, entrambi minorennni, hanno perso lain un violento impatto sulla Statale 130, a pochi metri dallo svincolo per la città. Questoevento ha colpito profondamente la comunità, sollevando interrogativi sulle circostanze che hanno portato a tale epilogo.Il drammatico svolgimento dei fattiLa tragedia ha avuto luogo intorno all’una di notte. Secondo le prime ricostruzioni, un’autovettura e un ciclomotore si sono scontrati in modo violento, coinvolgendo i due giovani a bordo del ciclomotore. Nonostante l’immediato intervento dei soccorsi, per inon c’è stato nulla da fare. Il personale medico sanitario ha, purtroppo, potuto solo accertare il decesso dei due, che avevano appena davanti a sé un’interada vivere.