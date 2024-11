Dilei.it - Teddy tint. La tinta che promette labbra “effetto peluche” spopola su TikTok

super glossy e dal finish lucido, è ora di dirsi addio. Il mondo beauty non aspetta, le tendenze cambiano rapidamente ed è il momento di voltare pagina. Se nell’ultimo anno le protagoniste indiscusse sono statelucide sigillate da glossspecchio, oggi cattura la nostra attenzione la tendenza versoopache e vellutate.Le stiamo vedendo in passerella e sui red carpet di tutto il mondo (vedi il make up look di Rita Ora sfoggiato solo pochi giorni fa agli MTV Emas 2024) e già ci stanno facendo innamorare: levelvet, morbide e vellutate come petali di rosa, scoprono il fascino di un’eleganza discreta e dall’soft-focus, perfetto per chi desidera un trucco sofisticato ma naturale, senza rinunciare al colore.Per ottenere questo, è arrivata una new entry che ha già fatto il giro di: la nuovaa Maybelline New York