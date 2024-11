Lanazione.it - Studente stroncato da malore: la tragedia in casa. L’allarme dei genitori, poi il buio

Montemurlo (Prato), 24 novembre 2024 – Montemurlo e la comunità parrocchiale di Bagnolo sono sotto choc per la morte improvvisa di Marco Innocenti, appena 15 anni, strappato agli affetti più cari da unche purtroppo si è rivelato fatale. Lasi è consumata ieri poco prima di mezzogiorno, quando il giovane si è sentito male nella sua abitazione di via Parma, in zona Mulino. I soccorsi con l’ambulanza del 118 inviata dalla centrale operativa del 112 sono arrivati sul posto e hanno capito subito la gravità della situazione del quindicenne, che frequentava l’Istituto Datini a Prato. È stato allertato anche l’elisoccorso Pegaso per un eventuale trasferimento del giovane a Firenze una volta stabilizzato, ma non è stato purtroppo necessario. Nonostante tutti i tentativi effettuati per rianimarlo, non c’è stato scampo.