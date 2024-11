Oasport.it - Sport in tv oggi (domenica 24 novembre): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming

24ci sarà tantoda seguire in tv ed in: inil tennis con le Davis Cup Finals, i motori con la F1, gliinvernali con lo sci alpino, il salto con gli sci e lo speed skating, la vela con la SailGP, e tanto altro ancora.Terza ed ultima giornata di gare per lo speed skating nella prima tappa della Coppa del Mondo: a Nagano, in Giappone, ultima giornata di finali dopo la vittoria di ieri di Davide Ghiotto sui 5000 maschili: fari puntati per l’Italia sulle mass start.Guarda la Coppa del Mondo di sci alpino su DAZN. Attiva ora a soli 11,99 euro al mesePer il salto con gli sci la tappa della Coppa del Mondo di Lillehammer, sul trampolino norvegese, prevede la finale femminile dalle 11.30, con qualificazioni dalle 8.30, e l’ultimo atto maschile dalle 16.