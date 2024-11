Slalom maschile Gurgl 2024 risultati e classifica prima manche |  Noel fa la differenza qualificato Vinatzer

Leggi su Sportface.it

Clement Noel domina ladellospeciale di, gara valevole per la Coppa del Mondo/2025 di sci alpino, e mette un punto esclamativo sulla vittoria. Dopo il successo di Levi, il francese ribadisce la sua superiorità e ferma il cronometro in 52.76, mandando un chiaro messaggio ai rivali. Gli unici due in grado di chiudere sotto il secondo di distacco sono il norvegese McGrath e il connazionale Amiez, mentre completano la top 5 Gstrein e Ryding. Dovrebbe farcela per la qualificazione, invece, Alex, unico italiano con un pettorale tra i primi 30: 2?21 il suo ritardo dalla vetta.COPPA DEL MONDO/2025: TUTTE LE TAPPE E LE GAREC. Noel (FRA) 52.76A.L. McGrath (NOR) +0.88S. Amiez (FRA) +0.94F. Gstrein (AUT) +1.06D. Ryding (GBR) +1.