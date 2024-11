Lanazione.it - Prato, il derby è biancazzurro: Magazzù stende la Zenith

, 24 novembre 2024 - Primo successo al Lungobisenzio di questa stagione per il, che si aggiudica ilcon laper 1-0. A decidere la sfida, valevole per la 13esima giornata del girone D di serie D, è, a segno al 12'. Tre legni per parte, compresa la traversa nei minuti di recupero colpita da Falteri. Con questa vittoria la compagine di mister Marco Mariotti sale a quota 14 punti, mentre quella di Simone Settesoldi resta a 11 La cronaca La prima occasione della gara si registra al 6', quando Barbuti arriva a concludere dopo il bel servizio di Marino, ma senza inquadrare lo specchio. I biancazzurri si fanno vedere anche quattro minuti più tardi con un colpo di testa di Remedi, che si spegne sul fondo. Poco male per i padroni di casa, perché al 12' ecco il vantaggio del: la zuccata di Barbuti su cross di Girgi sbatte sul palo, ma perè un gioco da ragazzi depositare la sfera nella porta avversaria.