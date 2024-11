Ilgiorno.it - Noi “dinosauri“ siamo preziosi per costruire un mondo più aperto

Leggi su Ilgiorno.it

Severini Melograni BGrande Nonna , avanti così! Ho apprezzato molto la risposta da Lei data a Nonna Evelina, io avrei allo stesso modo ma con meno garbo e diplomazia, dato la stessa risposta. Confesso che mi fa rabbia ascoltare persone che pensano allo stesso modo di nonna Evelina. Io ho una cosiddetta certa età, sono una specie di dinosauro, da bambino le donne andavano col capo coperto, e anche il corpo coperto, in chiesa e in pubblico. Il velo non spaventava non era un’arma, anzi tutt’altro. Molta gente deve crescere, uscire dal guscio, dalla famosa caverna, andar fuori e vedere oltre, vedrà anche la luce. Cordiali saluti Nonno Santino Caro nonno dinosauro (che metafora deliziosa!) grazie per la sua bella lettera. Rispetto a ciò che lei scrive mi sovviene il pensiero delle nostre suore, belle con il loro velo e abito, belle dentro e fuori.