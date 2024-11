Ilgiorno.it - Morto Filippo Panseca, uno dei padri della computer art. Creò il garofano rosso del Psi

Milano – Si è spento a Pantelleria all'età di 84 anni, considerato uno deiart.è molto legato a Milano: aveva fondato la prima cattedra diart all'Accademia di Brera nel 1991. Il decesso all'ospedale Nagar, dove era stato ricoverato d'urgenza per un infarto che lo aveva colpito nella notte. Al grande pubblico, il nome diè però famoso per i suoi lavori per il Psi di Bettino Craxi. E' lui a inventare ilal centro del simbolo Psi, che manda in soffitta il vecchio simbolo con falce, martello. Soprattutto, è rimasta celebre la sua 'piramide multimediale' che dominava il palco del 45mo congresso del Psi all'ex Ansaldo di Milano nell'89. Per il Congresso socialista dell'87 a Rimini, Panseva aveva invece ideato un tempio pagano colossale.