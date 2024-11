Oasport.it - LIVE Sci alpino, Slalom Gurgl 2024 in DIRETTA: Noel favorito, Kristoffersen a caccia di record, Italia aggrappata a Vinatzer

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAI PETTORALI DI PARTENZA10.38:all’intermedio ha un ritardo di 71 centesimi10.36: Continua a perdere anche lo svizzero Meillard che era dato in buona forma, chiude secondo a 1?78. Solo nell’ultimissimo tratto si può recuperare qualcosa sul francese. Ora10.36: Meillard ha un ritardo di 1?06 all’intermedio10.35: Ritardo abissale anche per Haugan che limita i danni nel finale ed è secondo ma a 2?26 dalla vetta. Ora Meillard10.34: Haugan all’intermedio ha un ritardo di \1?40. Probabilmente èche ha pennellato, gli altri fanno fatica per ora10.33.non sbaglia nulla e chiude con addirittura 3?16 di vantaggio su uno spento Strasser. Ora Haugan10.32:all’intermedio ha 1?57 di vantaggio10.31:ritmico, un po’ strette le porte sia nella parte alta che nella parte bassa.