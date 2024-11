Sport.quotidiano.net - Le ultime dai campi. Fabregas in emergenza: ben sei assenti

Leggi su Sport.quotidiano.net

Ripartenza peggiore non poteva esserci dopo lasosta per il Como. Non solo perché di fronte c’è la Fiorentina, una signora avversaria reduce da sei vittorie di fila, ma anche perché i lariani sono in piena. Cescdovrà fare a meno di ben sei giocatori: rinviato il rientro di Van der Brempt e Mazzitelli, ancoraSergi Roberto e Perrone - quest’ultimo è stato operato a Barcellona nei giorni scorsi, tornerà a gennaio -, e in avanti non ci saranno Strefezza e Gabrielloni. Il tecnico però ha assolutamente bisogno di punti e per spiegare meglio la situazione tira fuori una curiosa metafora: "La Fiorentina è una squadra sdraiata su una spiaggia delle Maldive al sole, noi siamo con una casa piena di neve e dobbiamo spalare tanto.". Guai però a parlare di resa. "Anzi, proprio dalle emergenze possono nascere nuove opportunità", dice