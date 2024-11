Tpi.it - Le Iene Show: anticipazioni, servizi e scherzi di oggi, 24 novembre 2024

Le, interviste e streaming, 24Questa sera, domenica 24, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda Le, storico programma di Mediaset condotto quest’anno da Veronica Gentili. Ad accompagnarla sul palco anche la presenza comica di Max Angioni, Eleazaro Rossi e Nathan Kiboba. Ma vediamo lee idella puntata di stasera, 24Nella puntata ditra gli ospiti in studio ci saranno l’attrice comica Aurora Leone, diventata famosa sui social con il gruppo The Jackal e al suo debutto come attrice teatrale nello spettacolo comico Tutto Scontato, e il rapper Nayt, all’anagrafe William Mezzanotte, pronto a presentare il suo nuovo album dal titolo Lettera Q. Tra le canzoni ce n’è anche una, Di abbattere le mura (18 Donne), dedicata a Giulia Cecchettin.