.com - La coda del diavolo, recensione: in una Sardegna atipica Luca Argentero è l’anima di un thriller disperato

La nostrade Ladel, opera seconda di Domenico de Feudis cone Cristiana Dell’Anna: unarurale e fuori dalle mappe fa da sfondo ad un discretodi fuga, in cui le colpe vere e quelle presunte si aggrovigliano e uccidonoLadelnon ha nulla a che vedere con l’omonima hit di qualche anno fa, ma ha molto a che vedere con l’opera prima di Domenico de Feudis che l’ha preceduta, quel Il legame con protagonista Scamarcio uscito nel 2020. Le differenze rispetto a quell’esordio però ci sono, e si parte dal genere; lì entravamo nell’horror sovrannaturale, qui siamo dalle parti dell’escapeisolano, sullo sfondo di unae ferina, cupa nei colori e disturbante nell’umanità che mette in scena. Protagonista assoluto un inedito, qui affiancato da Cristiana Dell’Anna e Francesco Acquaroli, alle prese con un personaggio sospeso tra oscurità e senso del dovere, in fuga dal mondo e da sé stesso.