Il nuovo Renate porta bene Ritorno alla vittoria ma non basta

Ilcambia modulo e dopo 50 giorni torna a vincere. Un caso? Probabilmente sì anche perché se si pone una domanda del genere a un allenatore la risposta tipo è "i numeri non contano, ma conta.". Conta sempre qualcosa d’altro. Non è la risposta di Luciano Foschi, intendiamoci, che venerdì sera nel gelo (meteorologico e ambientale con poche centinaia di spettatori nonostante il biglietto a un euro) del “Nereo Rocco“ tornava in panchina dopo le due giornate di squalifica per proporre, ex abrupto, una inedita difesa a tre con Spedalieri, Auriletto e Pellizzari; il sacrificato sostanzialmente è Anghileri che finisce in panchina perché il cosiddetto “braccetto“ a destra è Siega (adattato), mentre Riviera a sinistra non perde il posto. In attacco Di Nolfo con Bocalon, ma il gol non arriverà dalle punte ma dal gran jolly che Vassallo pesca al minuto 84 di una partita in cui tutto lasciava presagire lo 0-0 finale.