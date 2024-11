Isaechia.it - Grande Fratello, Greta Rossetti contro Federica: “Ecco perché mi dispiace sia per Alfonso che per Stefano”

Nella puntata di ieri delPetagna sembrerebbe essersi decisa.Dopo vari tentennamenti, infatti, la ragazza ha chiuso definitivamente ad una conoscenza più approfondita conTediosi, dichiarando invece di aver riscoperto passione ed intimità con il suo exD’Apice.Incalzata daSignorini, ha reso chiara la propria posizione a tutti gli inquilini. Nonostante ciò,rimane convinto che la sua sia una scelta comoda e che, in fondo, il suo cuore desideri altro.La coppia Petagna – D’Apice sembrerebbe quindi essersi ricongiunta. I due, però, ora si trovano divisi in due ambienti diversi della Casa, per via di una spartizione degli inquilini che Signorini ha messo in atto per dividere tra loro i membri delle coppie. Come si evolverà nel frattempo il rapporto trae Tediosi?Questo nuovo triangolo ha suscitato, come sempre, i pareri severi degli utenti social.