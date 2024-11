Quotidiano.net - Giubileo 2025, attese 105 milioni di presenze a Roma. Il Codacons scrive al Papa

A dieci anni di distanza dall’ultimo, quello speciale voluto daFrancesco,torna ad ospitare un. Per l’occasione, si prevede un enorme afflusso di pellegrini da tutto il mondo, con un conseguente giro d’affari davvero ragguardevole. Iniziativa del Garante con le parti sociali. Firmato protocollo I dati dell’Osservatorio sull’Economia del Turismo Stando all’Osservatorio sull’Economia del Turismo delle Camere di commercio, ilporterà 35di arrivi, 105die una spesa di quasi 17 miliardi di euro solo a(+81,5%). Il comune della Capitale prevede un considerevole giro d’affari, compreso tra i 4 e i 4,5 miliardi di euro. Ma i benefici in termini economici e di flussi si estenderanno al resto d’Italia. Il comune di Napoli, per esempio, stima 18di visitatori, ovvero almeno 4,5 in più sul 2024.