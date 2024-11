Oasport.it - Fabio Fognini vince il Challenger di Montemar 2024 e rinsalda la top 100 a fine anno

Per la seconda volta nel giro di unun torneo. Il ligure non ha ancora detto l’ultima parola, e sarà in campo anche nel 2025 perché il fuoco gli è tornato dentro in maniera visibile. E anche se i tempi migliori sono finiti, per il taggiasco c’è di che gioire. Come oggi, a, in Andalusia, contro l’austriaco Lukas Neumayer per 6-3 2-6 6-3. Enon è nemmeno troppo lontana da quella Malaga dove è destinata, a breve, a iniziare la finale di Coppa Davis.Per l’ex top ten azzurro rispettata la testa di serie numero 1, anche se col brivido. Al primo turno, infatti,rischia tantissimo con Daniel Rincon, vincitore degli US Open junior nel 2021, ma ancora non esploso ad altissimi livelli. 6-2 3-6 7-6(5) il punteggio, seguito da un facile 6-3 6-2 con il russo Svyatoslav Gulin.