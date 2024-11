Movieplayer.it - Europa centrale, la recensione: un film d'ambizione estetica, con poca sostanza

Leggi su Movieplayer.it

Gianluca Minucci, all'esordio, dimostra una certa passione e una certa preparazione registica, preferendo però la tecnica visiva alla potenza narrativa. Protagonisti Paolo Pierobon e Tommaso Ragno. Presentato al TorinoFestival. Lo si capisce subito che Gianluca Minucci, all'esordio in un lungometraggio, proviene dal mondo degli spot pubblicitari e dei videoclip. Lo si capisce dal modo in cui muove la macchina, da come concepisce lo spazio e il tempo. Lo si capisce anche dalla voglia, palese, di dimostrare una certa luce e un certo sguardo (mischiando un po' tutto, dal metafisico al cinema da camera, fino all'onirico e lo spionistico). Per questo,, presentato al TorinoFestival, risulta una sorta di esercizioico in cui, però, si intravede un innegabile talento.