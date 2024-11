Ilrestodelcarlino.it - Due perle di Coveri non bastano. La Primavera si arrende all’Inter

INTER 3 CESENA 2 INTER (4-3-3): Calligaris, Aidoo (41’ st Tigani), Re Cecconi, Alexiou, Venturini, M. Zanchetta , Zarate (41’ st Della Mora), Motta (12’ st Cocchi), De Pieri, Lavelli (33’ st Spinacè), Zouin (33’ st Quieto). All. A. Zanchetta. CESENA (3-4-1-2): Veliaj, Valentini, Dolce (19’ st Tosku), Domeniconi (39’ st Cavaliere), Manetti, Ghinelli (1’ st R. Campedelli), Zamagni (19’ st Tampieri), Pitti (46’ st Gallea), Castorri, Perini,. All.: N. Campedelli. Arbitro: Iannello di Messina. Reti: 14’ pt, 23’ e 38’ pt Zouin, 9’ st Zarate, 10’ st. Note: ammoniti Ghinelli, Pitti, Re Cecconi, Aidoo,; angoli 7 a 5 per il Cesena; recupero 5’ tutti nella ripresa. Come ci si aspettava l’Inter di Andrea Zanchetta ha confermato di essere squadra capace di trovare il gol con una certa facilità, quello che era meno prevedibile è che il Cesena in almeno due casi ha pagato molto cari evidenti errori difensivi.