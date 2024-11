361magazine.com - “Da noi… a Ruota Libera”, ospiti e anticipazioni di domenica 24 novembre

“Da noi. a”, ledi2424, Francesca Fialdini torna alle 17.20 su Rai 1, con una nuova puntata di “Da noi. a”. In studio: Federica Nargi e Luca Favilla, la coppia di concorrenti di “Ballando con le Stelle” che, puntata dopo puntata, si sta confermando in testa alla classifica del programma; Claudia Gerini, che torna protagonista al cinema con il thriller “Il Corpo”, nelle sale dal 28; Lello Arena, accompagnato dai ragazzi protagonisti di “Cioè”, il programma, disponibile su RaiPlay dal 22 ottobre, che segue il percorso formativo e artistico dei cento allievi del “Centro Interdisciplinare Opportunità Espressive”, l’Accademia diretta dallo stesso Arena; Francesco Baffo, il giovane attore che, con il ruolo di Bart, ha fatto il suo esordio nella popolare serie “Don Matteo”, in onda in queste settimane su Rai 1.