Coppa Davis 2024 Volandri | Volevamo rivincere con Berrettini e ci siamo riusciti

Leggi su Sportface.it

“Sembrava di giocare in Italia, è incredibile. Grazie a tutti i nostri i tifosi. Sapevo che non c’era nulla di scontato. Dopo il successo del 2023entrare nella storia e vincerne due di fila.concon noi e ci”. Lo ha detto Filippo, capitano dell’Italtennis che a Malaga ha conquistato per la seconda volta di fila la. “Abbiamo vintoe Billie Jean King Cup con la Nazionale femminile, davvero eccezionale. Io devo ringraziare tutti quelli che hanno lavorato dietro le quinte per renderlo possibile, e anche i giocatori che hanno contribuito a questo titolo ma non sono qui a Malaga, come Arnaldi e Cobolli”, ha aggiunto il capitano.: “cone ci” SportFace.