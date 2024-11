Calciomercato.it - Conte richiama in panchina Kvaratskhelia: la reazione al cambio

tutt’altro che felice alfatto da Antonioesce dal campo indispettito, ecco cos’è successo inAl 67? del secondo tempo, con il Napoli in vantaggio per 1-0, Antoniopreferisce togliere Khvichadal campo dopo qualche lettura che evidentemente non ha convinto il mister. Ladel giocatore è tutt’altro che positiva.esce dal campo dopo 67 minuti di Napoli-Roma (LaPresse) Calciomercato.itNulla si può dire sulla prestazione dell’attaccante azzurro, coinvolto spesso nella manovra offensiva del Napoli. In particolare, nel primo tempo ha sfiorato subito il gol di testa ed è stato sempre pericoloso nell’uno contro uno con Celik.Dopo aver contribuito con una buona sventagliata al gol di Lukaku, il georgiano è calato di intensità e l’allenatore l’hato immediatamente in