Conte | Kvara oggi ha giocato il miglior primo tempo da quando sono al Napoli

Il tecnico del, Antonio, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky al termine della sfida contro la RomaLe parole diUna prestazione di crescita e dimostrazione di forza?«Prima della partita avevo detto ai ragazzi di non guardare la classifica ma solo a noi stessi, di cercare diare in quello che stiamo facendo. Noi dobbiamo fare degli step per alzare il livello, per 70-75 minuti la squadra mi ha soddisfatto e potevamo essere anche più cinici e cattivi. La Roma è una signora squadra, hari fisici ed abbiamo concesso una traversa su calcio da fermo: dovevamo essere più attenti masoddisfatto, per noi ogni partita è uno stimolo e ci siamo ritrovati quarti prima di giocare, la Roma aveva grandi motivazioni e ho visto una bella prova. Poi dobbiamo gestire meglio l’ultimo quarto d’ora, ci siamo creati patemi d’animo evitabili».