Com’eri vestita? Una mostra per smontare i luoghi comuni sulle donne vittime di violenza

Barberino del Mugello (Firenze), 24 novembre 2024 – La domanda è sempre la stessa, da troppi anni. “quando ti hanno violentata?”. Terribile, banale, contro la storia e il progresso e anche ferocemente maschilista, parola ormai desueta e surclassata da “patriarcale”. Ora per abbattere pregiudizi e stereotipi ma anche urlare a gran voce la vicinanza a tutte leche hanno vissuto un’esperienza così terribile e mandare un forte segnale a tutte coloro che attualmente sono vittima di stalking o, arriva un’importante iniziativa a Barberino Outlet, la cittadella dello shopping a prezzi molto vantaggiosi per abbigliamento, accessori e lifestyle a cavallo tra Toscana e Emilia Romagna. Frequentata a maggioranza proprio dalle, e di tutte le età. Un grido di ribellione e di solidarietà per ribadire alleche non sono sole e che tramite il 1522 possono chiedere aiuto e denunciare molestie e violenze.