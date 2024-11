Oasport.it - Ciclocross: Eli Iserbyt vince in Coppa del Mondo ad Anversa, Stefano Viezzi 30°

Prima tappa stagionale per ladeldiche si è svolta in Belgio, ad, con i padroni di casa che, com’era pronosticabile, hanno dominato in lungo e in largo tra gli uomini élite piazzando cinque atleti ai primi cinque posti.Are è il 27enne della Pauwels Sauzen – Bingoal Eli, che è andato in fuga in solitaria e ha rivisto i rivali dopo il traguardo. Per lui prima affermazione della carriera ade gran inizio nel massimo circuito internazionale.Alle sue spalle troviamo a 17” il connazionale Laurens Sweeck (Crelan – Corendon), mentre in terza piazza Michael Vanthourenhout (Pauwels Sauzen – Bingoal), frenato anche da un problema meccanico. Non una gara per l’atteso campione d’Europa Thibau Nys, solo dodicesimo.In casa Italia test tra i grandi perche è il migliore degli azzurri in trentesima posizione.