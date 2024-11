Noinotizie.it - Campi Salentina-Squinzano: incidente, morto 24enne Stamattina

Poco prima delle 5:00 di questa mattina, una squadra dei Vigili del Fuoco del Distaccamento di Veglie è intervenuta sulla Strada Provinciale 4 che collegacon, nei pressi dello stabilimento Monteco.In un gravestradale è rimasta coinvolta una Mercedes AMG A 45, condotta da Nicolò Cavalera, unmilitare dell’esercito in servizio al Nord Italia, ma originario di Leverano, che ha perso il controllo del mezzo su cui viaggiava da solo, andando a sbattere violentemente contro il muro di cinta di una costruzione, sfondando il cancello e terminando la sua corsa tra gli ulivi delle campagne circostanti.L’intervento dei caschi rossi è servito ad estrarre il conducente dalle lamiere contorte dell’abitacolo del veicolo e ad affidarlo alle cure del personale sanitario del 118 che, purtroppo, non ha potuto far altro che constatarne il decesso.