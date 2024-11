Bergamonews.it - Atalanta, che goduria! Una notte da capolista: è il miglior risultato di sempre dopo 13 giornate

Leggi su Bergamonews.it

Parma. La settima vittoria consecutiva in campionato permette alla Dea di godersi unada.La formazione nerazzurra gioca un primo tempo sontuoso, segnando due reti e sbagliando almeno altre 5 palle gol. Il Parma di Pecchia non può far altro che subire lo strapotere dei nostri, cercando solo di limitare i danni. La dodicesima rete di Retegui ed il raddoppio di Ederson sembrano mettere la partita in ghiaccio. Ma così non è perché la formazione emiliana, al rientro dal riposo, sembra un’altra squadra e vuole provare a rimettere in pista la gara.Quando Cancellieri batte Carnesecchi siglando l’1 a 2 qualche timore si percepisce tra le fila atalantine. Per qualche minuto la Dea deve usare tutta la propria esperienza per rintuzzare le manovre offensive avversarie.Con la Champions alle porte il mister fa qualche cambio ed il fatto che Retegui esca contrariato dal campo dà la dimensione dello spirito che hanno i nostri giocatori.