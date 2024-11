Lanazione.it - Aquile d’assalto in cerca del tris di successi. Contro il Sud Tirol il premio è ambizioso

Vincere, vincere, vincere! Spinti dall’entusiasmo trascinante di un ‘Picco’ gremitissimo di tifosi, gli Aquilotti inseguono oggi pomeriggio, nel matchil Sud, la terza vittoria consecutiva che alimenterebbe ulteriormente le ambizioni di alta classifica. D’Angelo e i suoi uomini continuano a mantenere un profilo basso traguardando la salvezza (con le sole eccezioni di Nagy e Pio Esposito che non hanno nascosto l’obiettivo Serie A), ma questo Spezia imbattuto, con la migliore difesa del campionato, fa sognare in grande i tifosi. A maggior ragione dopo le dichiarazioni espresse a La Nazione dal ds Stefano Melissano. "Faremo di tutto affinché il giocattolo resti intatto a gennaio. Terremo, ovviamente, solo i giocatori che saranno contenti di restare. È difficile migliorare questa squadra, questi ragazzi meritano di arrivare fino in fondo".