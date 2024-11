Thesocialpost.it - Addio a Romeo Rematelli, lo “chef delle star”: morto nel suo ristorante

Leggi su Thesocialpost.it

Si è spento improvvisamente, lo, a soli 65 anni. Questa mattina, domenica 24 novembre, il suo corpo è stato trovato senza vita nel cortile delSan Martino di Giavera del Montello, nel Trevigiano, di cui era titolare.Leggi anche: Lorusso Aleksei Zimin trovatoa Belgrado: aveva criticato PutinNegli ultimi giorni,aveva già affrontato un infarto, ma non si era mai del tutto fermato. Stamattina un malore lo ha colto vicino alla sua auto, davanti al locale che per lui era una seconda casa. I soccorritori del Suem 118, giunti con un elicottero e un’ambulanza, hanno tentato di rianimarlo, ma ogni sforzo è stato vano.Una vita tra eccellenza e passioneera nato in Puglia, ma la sua vita professionale lo aveva portato lontano.