Ilrestodelcarlino.it - Abbattuto un albero: è polemica. Polita: "Tenuti all’oscuro di tutto"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Giù un’altra pianta nella pinetina di mezzacosta, la capogruppo di Cittadini in Comune Lara: "Tempestata di telefonate da cittadini preoccupati per l’ennesimo abbattimento. Noi dell’opposizione non ne sapevamo nulla". La replica dell’assessore Marco Giacanella: "Cercano soltanto visibilità: a nessuno piace abbattere. Lo si fa quando esistono ragioni di sicurezza attestate da un agronomo". L’ennesimo strappo politico sulla gestione del verde pubblico si è consumato tra martedì e mercoledì.è nato da un post (con foto) disu ‘Salviamo gli alberi di Falconara’. Cui ne è seguito un altro di Giacanella, che ha accusato l’opposizione di aver scatenato "una sterile" sulla mancata comunicazione: "Premesso che trattandosi di messa in sicurezza si agisce il prima possibile, ma in ogni caso non sta scritto da nessuna parte che per ogni atto amministrativo si avvisino i consiglieri.