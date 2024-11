Spazionapoli.it - Valli si presenta: “Allenare Napoli è una lucida follia. Cambieremo qualcosa”

A seguito dell’esonero di Milicic, ilBasketil nuovo allenatore: le prime parole di Giorgioin conferenza stampa. Giornata soleggiata, ben augurante per lazione di Giorgio, il nuovo allenatore delBasket. Nella nuova sede azzurra, la società dà il benvenuto al coach, il quale ha già avuto modo di conoscere i ragazzi, ma sarà solo da martedì che avrà la squadra al completo, tra rientri dagli impegni con le nazionali e qualche infortunato che tornerà a disposizione.“Quando mi ha chiamato Dalla Salda pochi giorni fa mi ha messo in crisi. Razionalmente ho detto “Ci vengo”. Sono davvero affascinato dalla sfida – sono le prime parole di Giorgioda coach delBasket in conferenza stampa – È una squadra da calibrare. È una sfida che mi emoziona, mi affascina.