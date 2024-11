Romadailynews.it - UE: ministro Esteri ungherese, dazi su auto elettriche cinesi sono deleteri

Leggi su Romadailynews.it

Istanbul, 23 nov – (Xinhua) – La decisione dell’Unione europea (UE) di imporresulle(EV) prodotte in Cina e’ una cattiva decisione che danneggia l’economia europea, ha dichiarato ieri a Istanbul ildegli Affarie del Commercio, Peter Szijjarto. Parlando all’Istanbul Energy Forum presso il Centro congressi di Istanbul, un evento di un giorno organizzato dall’agenzia Anadolu sotto gli auspici del ministero dell’Energia e delle Risorse naturali turco, Szijjarto ha dichiarato a Xinhua che l’Ungheria disapprova la decisione dell’UE, che e’ “anti-democratica”, poiche’ solo 10 dei 27 Stati membri dell’UE l’hanno sostenuta. “Siamo favorevoli a rafforzare la cooperazione con la Cina”, in particolare quella economica, ha detto, osservando che molti investitoriattualmente attivi in Ungheria.