Solo una vittoria in trasferta per gli emiliani

Cesena-Reggiana è anche la partita del ritorno di William Viali al Manuzzi. Il tecnico lombardo ha vestito il bianconero per tre stagioni, portando il Cavalluccio, neopromosso dalla D dopo il fallimento, fino ai playoff (persi prima con il Matelica al secondo turno e poi agli ottavi contro il Monopoli). Ha allenato i bianconeri in 86 partite, la striscia più lunga con unclub di tutta la sua carriera da allenatore. Viali non ha mai affrontato il Cesena da avversario, ma in 8 occasioni ha incrociato Mignani, con un bilancio leggermente favorevole all’attuale tecnico bianconero. Oltre ai 3 pareggi, sono 3 le vittorie di Mignani (media di 1,5 punti a partita) contro le 2 di Viali (1,13). Mignani ha invece affrontato 4 volte la Reggiana, riuscendo a guadagnare punti la metà delle volte (un pari e una).